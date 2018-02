Dansnamiddagen met S-Plus 06 februari 2018

S-Plus Regio Tienen wil meer dansnamiddagen voor senioren in de regio. Op zaterdag 17 februari van 14 tot 18 uur is iedereen welkom in ontmoetingscentrum 'de Koepel' aan de Sint-Laurentiusstraat 19 in Goetsenhoven. Er zal dansgelegenheid zijn, en ook mogelijkheid om taart en koffie te eten. De toegang bedraagt vijf euro voor het dansen, de taart en de koffie. Ex-dj van lokale Radio Touring Gilbert van den Dries zorgt voor de muziek. De volgende dansnamiddag is ook al gepland op 17 maart in De Buksboom in Bost. Info kaarten: 0497/11.44.43 (HCH)