DansJeFit is recreatieve club Christian Hennuy

23 november 2018

Dansclub DansJeFit Tienen is dit jaar de recreatieve club van de stad. Deze dansclub bestaat ondertussen 15 jaar. Indertijd werd gestart met vier koppels stijldansers, en de laatste jaren hebben ze gemiddeld 350 leden. Kleuters vanaf 4 jaar, jeugd tot 18 jaar, Freestyle dames, stijl – en lijndansers worden degelijk opgeleid. Recreatief opgeleide koppels die wat in hun mars hebben wijst de club de weg naar wedstrijddansen. Zo werd één van de dansparen van de club al meermaals Belgisch en Benelux kampioen. In samenwerking met de Tiense sportdienst geeft DansJeFit wekelijks ook lijndansen aan een zeventigtal 50 plussers.