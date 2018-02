Danshart overhandigt cheque tegen dementie 17 februari 2018

Het tweejaarlijkse dansfeest 'Danshart' dat eind vorig jaar plaatsvond en georganiseerd werd door S-Plus, bracht nationaal 27.236 euro op. Dat bedrag werd geschonken aan het Expertisecentrum Dementie in Oostende.





In Tienen werd nu ook de opbrengst van Vlaams-Brabant, 5.063,85 euro, symbolisch geschonken aan het Expertisecentrum. Het doel van dit centrum is personen met dementie een beter leven te bezorgen.





(HCH)