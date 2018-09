Dansen en optreden van Elsy M 07 september 2018

S-Plus organiseert op zaterdag 8 september van 14 tot 18 uur in het ontmoetingscentrum aan de Keibergstraat in Kumtich, een dansnamiddag met gastoptreden van Elsy M. Elsy M is een professionele zangeres, bekend van Ment TV. Haar liedjes worden meestal geschreven door Paul Pans en Jo met de banjo. De muziek tijdens deze namiddag wordt gebracht door ex-dj van lokale Radio Touring Gilbert van den Dries. Toegang: 5 euro. Meer informatie op 0476/21.81.17 of 0476/29.93.87 (HCH)