Danny Puyneers: "Waarom mag ik niet op de dinsdagmarkt staan?" 14 juni 2018

Danny Puyneers van de Stadspartij Tienen Plus is boos. Hij diende eind april een aanvraag in om met zijn partij op de dinsdagmarkt te mogen staan om promotie te voeren, maar tot vandaag kreeg hij daarover geen positief antwoord.





"En dat terwijl de andere politieke partijen wel een stand mogen uitbaten. Dat is wraakroepend!"





Schepen van Markten, Gijsbrecht Huts (N-VA), heeft wel een uitleg klaar.





"Het klopt dat Danny eind april een aanvraag heeft ingediend om de hele maand mei op de dinsdagmarkt te mogen staan. Het punt werd geagendeerd op het schepencollege van 1 mei, maar met de feestdag was er geen college. Het punt werd niet opnieuw op de agenda van 8 mei geplaatst omdat het toen eigenlijk al verouderd was. We vragen Danny dan ook om een nieuwe aanvraag in te dienen. We zullen die dan zeker goedkeuren, maar niet voor een hele maand. Dit kan enkel occassioneel, net zoals voor andere partijen." (VDT)