Daniël Pelegrin neemt afscheid als 'burgemeester van de Goossensvest'

14 maart 2019

Het buurtcomité Goossensvest bestaat 40 jaar. Al die jaren stond Daniël Pelegrin aan het roer van dit comité, maar nu draagt hij de fakkel over. “We bedanken hem hartelijk om 40 jaar trekker en bezieler te zijn. Voor mij was hij een beetje ‘burgemeester van de Goossensvest’, altijd bezorgd en begaan met de buurt”, aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Daniël kwam in 1977 op de Goossensvest wonen. Het duurde niet lang voor hij en zijn vrouw alle inwoners kenden. “Op 12 maart 1979 werden ten huize 86 alle bewoners tussen de huisnummers 80 en 116 uitgenodigd voor een infomoment over de mogelijkheid om voor iedereen een garage te verwerven achter onze tuinen. Daaruit vloeide met onmiddellijke ingang onze nieuwe buurtwerking en al vlug kreeg ik een mandaat om verdere contacten met het toenmalige stadsbestuur uit te bouwen.”

De garages kwamen er in 1984 en in hetzelfde jaar werd voor het eerst een buurtfeest georganiseerd met vijf tafels, dat al snel opliep tot 25 tafels. “Sinds enkele jaren neemt de jonge generatie het organiseren van het buurtfeest op zich en werd er nog een bijkomend buurtevenement op poten gezet, de nieuwjaarsdrink. ‘Leve de Goossensvest’ is intussen geboren en ik heb er alle vertrouwen in dat deze jonge mensen in onze straat ons welvarende schip steeds en in soms moeilijke omstandigheden naar een veilige haven zullen loodsen.”