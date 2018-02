Daniël Camu viert dertig jaar krijgskunsten beoefenen 13 februari 2018

02u57 0 Tienen Sinds zijn twaalfde is Daniël Camu (42) verknocht aan krijgskunsten en hij heeft op dertig jaar tijd een hele waslijst aan banden en titels behaald. Nu deelt hij zijn passie tijdens zijn wekelijkse les in sporthal Houtemveld.

Al van kleins af aan is Camu gefascineerd door het Oosten. "Op mijn twaalfde schreef ik me in bij een Shotokan karateschool, waar ik de blauwe band behaalde", vertelt Camu. "Nadien heb ik me aangesloten bij het Kempo Karate. Als 17-jarige behaalde ik de derde bruine gordel en was ik jeugdinstructeur. Ik haalde toen ook zilver op het Belgisch kampioenschap en ging me verdiepen in Ninja en Samoerai."





Waslijst aan titels

Camu leerde de kneepjes bij een 'Dojo' in Brussel. "Ik ben zevende Dan in Bujinkan Budo Taijutsu, instructeur Kempo Karate, officieel vertegenwoordiger in België voor Edo Machi-kata Taihojutsu of arrestatiekunsten uit het Edo tijdperk, hoofdinstructeur Tactical Combat Team en ik bereid mijn eerste Dan voor in Daito-Ryu Aikijutsu en Enshin Itto Ryu Battojutsu."





Al die kennis deelt Daniël vandaag met de zeventien leden van de club Bujinkan Tengu Dojo Tienen. "Ik haal er enorm veel voldoening uit, omdat het een kunst is die je doorgeeft. Het gaat van slag- en traptechnieken, werp- en klemtechnieken, aanval op de zwakke punten, lichaamsbeweging tot het gebruik van traditionele wapens. Tegelijk is het een zeer effectieve zelfverdediging voor mannen én vrouwen."





Wie een les Dojo wil volgen, is welkom elke dinsdag van 20.30 tot 22.30 uur in de omnisportzaal van Hal 1 op het Houtemveld. Maar info vind je ook op bujinkantengudojo.wixsite.com/bujinkantienen. (VDT)