Dancin'movement pakt uit met haar talenten 19 april 2018

Dancin'movement vzw is met haar 27-jarig bestaan de oudste dansschool van Tienen en omstreken. Na de uitbouw van het dans- en Pilates Centrum, kan je ook deelnemen aan de lessen toneel. Deze zijn zo opgevat dat je al spelend leert. Dus tips en tricks worden gegeven terwijl je oefent voor een stuk. "Sinds dit jaar hebben we ook een gloednieuwe musicalafdeling vanaf 6jaar maar ook de 18+ hebben hun eigen zanggroep", zegt Murielle Puttemans trots. "Om te laten zien wat we sinds september uitgespookt hebben, is er de toneel- en musicalvoorstelling 'Is this real...Love?'. We verwachten iedereen graag zondag 22 april om 15 uur in de polyvalente zaal van CC De Kruisboog. Onze uitgebreide dansafdeling danst op 28 april om 15 en 19.30 uur en op 29 april om 15 uur in De passant in Zoutleeuw. Tickets kan je aankopen op 20 april tussen 18.30 en 20 uur in sportcentrum Grand Slam of via mail naar info@dancinmovement.com. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa." Meer info vind je via www.dancinmovement.com. (VDT)