Dan toch parking aan begraafplaats Grimde? 06 september 2018

02u24 0

De bewoners van de Pastorijstraat, Torenstraat en Keistraat in Grimde kreunen onder de parkeerdruk. De problematiek werd zopas besproken in het schepencollege, waar beslist werd om te bekijken of er een parking kan gerealiseerd worden aan de begraafplaats in Grimde. Dat voorstel lanceerde sp.a gemeenteraadslid Bart Thomas na een vruchtbaar gesprek met de eigenaar van deze grond van 1.700 vierkante meter groot.





"We zijn ook gaan praten met de eigenaar en er zal nu verder onderzoek moeten gebeuren", zegt schepen Eddy Poffé (Open Vld). "Eerst en vooral moet er een schattingsverslag opgemaakt worden, zodat we weten wat de prijs van de grond is." (VDT)