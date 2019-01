Damiaanactie ook een succes in Tienen vdt

28 januari 2019



Weer heel wat vrijwilligers zetten zich dit weekend in voor de Damiaanactie en dat was in Tienen naar goede gewoonte ook het geval. Leerkracht Inge Schodts (VIA Tienen) was hier de drijvende kracht achter de campagne, die steun vraagt voor de bestrijding van lepra, berglepra en tuberculose. Zij kreeg hulp van enthousiaste jongelui die hiervoor graag een paar uur tijd vrijmaakten om stiften ten voordele van de Damiaanactie te verkopen. Damiaanactie Tienen is ook actief lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS Tienen). Meer info over de campagne 2019 vind je op www.damiaanactie.be.