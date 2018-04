Dak kleuterschool in Outgaarden raakt tijdig klaar 13 april 2018

De werken aan de GBS-wijkafdeling Outgaarden schieten goed op. De aannemer heeft op dit ogenblik de grote werken afgerond. De speelberg is volledig afgegraven en er wordt nog extra isolatie op het dak geplaatst.





"Deze week wordt het gras ingezaaid zodat de kleuters binnenkort kunnen genieten van een mooie groene tuin. De lessen kunnen na de paasvakantie in het klaslokaal van juf Kathleen gewoon plaats vinden. Een tijdelijke verhuis is niet nodig. Ook de voor- en naschoolse opvang van Stekelbees kan in het lokaal van juf Kathleen", aldus onderwijsschepen Hans Decoster. (HCH)