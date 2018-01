Dak gaat deels vliegen bij 85-jarige Fons 19 januari 2018

De 85-jarige Fons Creten uit de Houtemstraat in Tienen begon gisteren rustig aan zijn dag. Een boterhammetje eten en daarna rustig de krant lezen. Helaas kwam het niet zover en verslikte Fons zich zowaar in zijn eerste hap. Luid lawaai vertoorde de rust: het plat dak van de achterbouw en een deel van het dak van de woning werden van het huis gerukt en kwamen op straat terecht. Zelfs bij de buren van het aanpalende huis kwam hierdoor een grote scheur in de achtergevel. Ook hier, als bij wonder geen gewonden.... "Rond half tien wilde ik een boterhammetje eten", vertelt Fons. "Maar ik was net begonnen en toen ging het dak vliegen. Ik wist niet meteen wat er gebeurde... Dju ! En zelf kan ik zowat niets meer doen. Gelukkig heb ik goede buren. Die belden het noodnummer voor me, al duurde het een uurtje vooraleer ze daar binnengeraakten. Blijkbaar ben ik dus niet de enige met stormschade. De zinken platen van het plat dak lagen gewoon in het midden van de straat. Stel je voor dat er net iemand zou passeren... Enfin, geen gewonden, dat is wel het voornaamste! Nu is het wachten op de verzekering en de dakwerker. Hopelijk kan die snel beginnen, de rest van het dak 'rammelt' nogal wat."





Er vielen ook nog een pak dakpannen naar beneden, recht op de geparkeerde wagen op de oprit. De Toyota Yaris van Fons hield er enkele flinke deuken in het dak en motorkap aan over. (KBG)