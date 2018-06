Dagelijks leven in oorlog 20 juni 2018

02u30 0

De tentoonstelling: 'Vijand, vriend en vrijer' in het stedelijk museum het Toreke sluit de deuren op zaterdag 30 juni. Bezoekers hebben dus nog even de kans om deze expo te bezichtigen. Het gaat om vergeten en verborgen aspecten van het leven in oorlogstijd. Het Duitse bestuursapparaat hield vanaf 1914 het dagelijkse leven in Tienen in een wurggreep. Maar er viel ook veel te beleven in de bezette stad. Via audio- en videofragmenten wordt de bezoeker ondergedompeld in het alledaagse, soms ook verborgen leven van de Tienenaars van honderd jaar terug. De tentoonstelling in het Toreke aan de Grote Markt is open van dinsdag tot zondag van 10 uur tot 17 uur. (HCH)