Dag van de Zorg in het Motion Center 13 maart 2018

Ruim drie jaar geleden opende kinesitherapeut Philippe Laurent het Motion Center in de Gilainstraat. Naast kinesitherapeuten zijn hier ook andere specialisten, zoals een diëtist, een psycholoog en een personal coach aan de slag.





Het center zet zondag 18 maart naar aanleiding van de Dag van de Zorg de deuren open. Tussen 10 en 17 uur kan je heel wat infosessies bijwonen. Starten gebeurt met een stevige work out Fit&Fiësta door coach Bernadette Laermans. Daarna komt topsportster en coach Hanne Claes een uiteenzetting geven over training, beweging en voeding. Om 11.30 uur wordt er aandacht aan kinderen gegeven met een infosessie baby-en kinderkinesitherapie door kinesitherapeute Camille Kakana en logopedie-typ 10 door logopediste Elke Waegeman. Ook in de namiddag zijn er sessies rond trajectbegeleiding, mindful run en vitaal ouder worden met coach Buidi Mundadi en kinesitherapeute Ilke D'Haese. Alle sessies zijn gratis. Doorlopend zijn er rondleidingen en kan je terecht aan de infostanden. Alle info vind je op www.motioncenter.be. (VDT)





