Dag en nacht Totemannen bakken voor ‘t Prieeltje Christian Hennuy

15 december 2018

20u37 0

De Tiense Bakkersbond ging op het Torekesplein de drie dagen van de kerstmarkt, dag en nacht bakken om zoveel mogelijk Totemannen te maken. Een Toteman is een krentenbrood in de vorm van een kindje, met twee hoofden. Het gebruik om Totemannen als inzet om te winnen bij diverse spelen rond Kerstmis, dateert al van in de 16e eeuw. De Tiense Bakkers haalden constant versgebakken Totemannen uit de houtgestookte oven op het Torekesplein tijdens de Kerstmarkt en dit allemaal ten voordele van het Prieeltje in Hakendover tijdens de Warmste Week. Wie de bakkers nog aan het werk wil zien kan naar de Kerstmarkt op het Torekesplein en het Mozartplein op zondag 16 december van 14 tot 21 uur.