Cursus animator in het jeugdwerk Christian Hennuy

13 februari 2019

Tijdens de krokusvakantie krijgen jongeren in Tienen de kans om een cursus ‘Animator in het jeugdwerk’ te volgen. Deze cursus, aangeboden door de jeugddienst i.s.m. Koning Kevin vzw, biedt een unieke kans om het attest van animator te behalen.

Om monitor te worden bij speelpleinwerking Tintel van de stad Tienen moet men een cursus animator achter de rug hebben. Tijdens de krokusvakantie kan deze cursus gevolgd worden bij de jeugddienst. Monitoren in spe leren er wat de basis is van een goede begeleidershouding. De cursus vindt plaats van zaterdag 2 tot vrijdag 8 maart in het Vrijetijdscentrum. Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn of worden in 2019. Uniek is dat de cursus 7 dagen duurt, telkens van 9 tot 17 uur en de jongeren elke avond naar huis kunnen. Enkel de laatste dag is er een overnachting om de week op een leuke manier af te sluiten. Na de basiscursus volgt een stage van 50 uren op een speelplein, bij de speelpleinwerking Tintel of op een andere locatie naar keuze. Wordt de stage positief beoordeeld, dan krijgt de cursist een officieel attest van animator in het jeugdwerk. Voor deze cursus betalen deelnemers 100 euro inschrijvingsgeld. De jeugddienst van de stad is steeds op zoek naar enthousiaste monitoren voor speelplein Tintel. Vooral tijdens de paas- en zomervakantie zijn extra monitoren welkom. Monitoren werken vijf dagen per week en krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding van 150 euro. Info en inschrijving cursus: jeugddienst, Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen, tel 016/ 82. 38. 64 of jeugddienst@tienen.be.