Cursisten storten zich op het Tiense dialect Christian Hennuy

25 januari 2019

12u39 0

Meer dan 30 cursisten boden zich aan voor de eerste van een reeks lessen in het Tiens. “En dan zijn er nog een aantal mensen niet bij die momenteel nog op wintervakantie zijn. Dit jaar gaan we de nadruk leggen op het culturele, zoals de eetcultuur en de kledij”, aldus lesgever Julien Vandenbroeck, die ook vorige jaar instond voor de Tiense lessen, georganiseerd door het Kommetéét va Pikke Stijkès.

‘Oep een ludieke maniejr onze toal liere leze, schreve, spreike en appreciëire’, zo staat op de reclamefolder van het Kommetéét te lezen, maar Julien Vandenbroeck zal die schrijfwijze toch verfijnen in zijn cursus. “We gaan dit jaar de nadruk leggen op wat ik cultuur noemen, zoals de woning, de eetcultuur van de Tienenaars, de kleding, of wat het DNA maakt van een echte Tienenaar. Zo komt zeker de anatomie aan bod wat ik ons ‘Tins lèèf’ noem, dus alle mogelijke lichaamsdelen. Niet alleen de woordenschat, maar telkens met tekstjes aan gekoppeld. Kleding op z’n Tiens noem ik ‘Ons begazje’. Ook boodschappen doen in het Tiens komt erbij. En natuurlijk krijgen alle cursisten een vademecum mee met de Tiense vervoegingen en de klankleer, dat als geheugensteuntje. Tijdens de lessen worden veel oefeningen gemaakt en meestal komt er heel wat reactie. Er wordt ook veel gelachen, want het moet ontspanning blijven”, aldus Julien die zelf auteur is van werken in het Tiens, o.a. ‘Flauskes van Petakke Sprakke, nen Tinse Gramoetsemaker’. De taallessen Tiens lopen nog op donderdagen 21 februari, 28 maart en 4 april, telkens om 19.30 uur op de eerste verdieping van het Vrijetijdscentrum ‘de Kruisboog’. Aan sluiten is nog mogelijk. Info: 0494/08.46.33