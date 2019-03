Culinair festijn in pas gerenoveerd kasteel van Meldert Christian Hennuy

11u21 0 Tienen Lions Club Tienen organiseert het fundraising-event van het jaar. Het wordt ditmaal ‘Dining with Lions’ een culinair festijn in het kasteel van Meldert op zaterdag 23 maart vanaf 18.30 uur. Deelnemers worden ook getrakteerd op een wervelende modeshow.

Sinds jaar en dag steunt Lions Club Tienen diverse sociale projecten in de eigen regio. Vorig jaar werd het succesvolle ‘Dining with Lions’-concept opgestart. De volledige opbrengst ging toen naar het Hospice ‘De Klaproos’. Samen met de Stichting M.M. Delacroix nodigen de Lionsleden vriendelijk uit op het fundraising-event van het jaar. De volledige opbrengst van deze avond gaat naar twee specifieke lokale projecten. Vooreerst is er de stichting MM Delacroix die een warme thuis biedt aan kinderen en volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Bewegingstuin

Lions Club Tienen wil nu bijdragen aan de verdere uitbouw van de bewegingstuin met aangepast verkeerspark. Want beweging heeft ook voor deze bewoners een positieve impact. Zo kunnen ze naar hartenlust gocarten, sporten, klimmen en kruipen, maar vooral genieten. Lions Club bezorgt ook minderbedeelde gezinnen in de regio jaarlijks een warme kerst. Ruim 200 pakketten met voeding die niet kan bedreven pakken de leden zelf in. Bezorgd om Mensen en Mensen in Nood bezorgen deze kerstpakketten aan wie het echt nodig heeft. Jaar na jaar wordt de vraag naar hulp groter. Inschrijven voor het culinair defilé met lifestyle show in het kasteel van Meldert, Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1 in Meldert-Hoegaarden kan via de website www.lionsclubtienen.be/diningwithlions.html en bij de Lionsleden zelf.