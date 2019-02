Conversatietafel rond Administratie Christian Hennuy

21 februari 2019

Op zaterdag 23 februari van 10 uur tot 12.30 uur organiseert Taal in Praktijk (TiP) een conversatietafel rond het thema ‘Administratie’, in vergaderlokaal 3 van CC De kruisboog aan het Sint-Jorisplein. Anderstaligen en vluchtelingen hebben nood aan oefenkansen in het Nederlands. Ze volgen lessen bij het CVO en CBE maar missen de kans om de theorie in de praktijk toe te passen. Ze durven ook niet te praten door onder andere de angst om fouten te maken of geconfronteerd te worden met ongeduldige gesprekspartners. Taal in Praktijk T.I.P. is een initiatief van Tiense vrijwilligers die hun anderstalige en gevluchte stadsgenoten willen ondersteunen in het aanleren van de Nederlandse taal. Vandaar deze conversatietafel