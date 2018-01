Controverse over verlote Mercedes EINDEJAARSACTIE DRIE DAGEN VROEGER AFGELOPEN DAN AANGEKONDIGD VANESSA DEKEYZER

02u26 6 Vanessa Dekeyzer Op de affiches en andere communicatie van handelaarsvereniging Kwixx stond dat de actie tot 7 januari zou duren. Maar wie na 4 januari middernacht nog een lotje wou ingeven, kwam van een kale reis terug. Midden: winnares Dominique Sevenants. Tienen Op de laatste dag van de kerstvakantie overhandigde handelaarsvereniging Kwixx de sleutels van de wagen, die

verloot werd onder de deelnemers van de eindejaarsactie Wintershopping





Tienen. Maar dat verliep niet zonder





controverse, want als gevolg van een foute communicatie over de precieze





datum van de stopzetting van actie,





gingen heel wat lotjes verloren.





Op de Grote Markt naast de ijspiste stond een hele kerstperiode een Mercedes A160, gevuld met suikerklontjes, te blinken. Handelaarsvereniging Kwixx daagde iedereen uit om te raden hoeveel klontjes er in de wagen zaten. Per aankoop bij een Tiense handelaar kreeg je een ticket met een unieke code, waarmee je kon inloggen op de website van Kwixx en een gok doen en dat van 8 december tot 7 januari, stond vermeld op de communicatie over de actie. Op die manier maakte je kans om de wagen te winnen. Maar op sociale media regende het klachten van mensen die hun codes na 4 januari middernacht wilden ingeven, maar moesten vaststellen dat dit niet meer lukte omdat de wedstrijd afgesloten werd.





Bollen Carlo Joseph en Steven Dusart bij de aankondiging van de verloting van de Mercedes A160.

Inschattingsfout

"Jammer", zegt een gedupeerde. "Ik heb mijn 29 kansen in de vuilbak moeten gooien."





Wat volgde, was een reeks verwijten aan het adres van handelaarsvereniging Kwixx. Zondag verscheen er een officiële mededeling op de Facebookpagina van de Kwixx-voorzitter Carlo Joseph. "Ik schrijf deze post omdat ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen", aldus ondernemer Jan Schevenels.





Bedreigingen

"Ik heb een persoonlijke inschattingsfout gemaakt, waardoor jullie, vele mensen uit Tienen, geen kans hebben gehad om die prachtige wagen te winnen. Door interne en externe omstandigheden hebben we de data van de wedstrijd moeten aanpassen en ik heb nagelaten om dit duidelijker te communiceren. Maar het heeft wel altijd in het wedstrijdreglement gestaan."





Jan is erg geschrokken van de hele commotie rond de wedstrijd. "Wat ik allemaal gelezen heb, tart de verbeelding. Persoonlijke bedreigingen, zwartmakerij, verzonnen theorieën en dat alles aan het adres van de voorzitter en Kwixx. De enige echte waarheid is dat de voorzitter hier geen enkele schuld treft en dat hij alles, maar dan ook alles heeft gedaan om de wedstrijd zo professioneel mogelijk te laten verlopen. Dat zo iemand zo door zijn eigen bevolking wordt afgemaakt, dat kon ik niet langer aanzien."





Gesprek

Schepen van Handel Wim Bergé (CD&V) wil wel nog een gesprek voeren met Kwixx over de feiten en de communicatie errond. Oppositiepartij Tienen Plus roept het stadsbestuur op om de feiten alsnog recht te trekken. "Het is zo dat Kwixx een onafhankelijke overkoepelende handelaarsvereniging is, deels gefinancierd via de promotaks en deels door een bijdrage van de stad. Het gaat hier om een beslissing van hun raad van bestuur en niet van de stad."