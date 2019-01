Connections opent nieuwe travel shop in Tienen vdt

03 januari 2019

Wie reisplannen heeft, kan voortaan in Tienen terecht bij Connections. De Belgische reisorganisatie opende zijn 33ste travel shop op de Grote Markt van Tienen. Dat de shop in Tienen er kwam is de verdienste van de shopmanager zelf.

Ozhan Tanel woont al een tiental jaren in Tienen. Na een eerste werkervaring in de stad, ging hij aan de slag bij Connections in Leuven en nadien in Brussel. Dit jaar stapte hij naar de eigenaar van Connections met de vraag om een nieuwe vestiging te openen in Tienen. Een beknopt businessplan later was de shop een feit.

Dat Connections zijn netwerk fysieke reiskantoren nog uitbreidt mag enigszins verbazen, want net zoals in andere sectoren, worden alsmaar meer reizen online gekocht. “Doorsnee pakketreizen boeken de klanten inderdaad meer en meer online, maar voor meer complexe reizen of minder bekende bestemmingen loont het echt de moeite om een Connectionsshop binnen te stappen”, zegt Ozhan Tanel. “Het gros van ons werk bestaat uit op maat samenstellen van reizen. Onze klanten genieten zodoende van onze doorgedreven kennis maar ook van voordelige, onderhandelde prijzen.

De Connections travel shop is iedere dag open van maandag tot zaterdag van 10 tot 18 uur en op donderdag tot 20 uur.