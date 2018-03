Concert met saxofoonkwartet 02 maart 2018

ART.27 organiseert vanavond om 20 uur een concert 'Crossover 2.0' in CC De Kruisboog Sint-Jorisplein 20 in 3300 Tienen. Met het saxofoonkwartet CeDel biedt Art.27 op vrijdag 2 maart een wandeling door verschillende muziekgenres aan. CeDeL is een jong en enthousiast saxofoonkwartet met verrassende programmakeuzes. Tickets 14 euro. Info: www.ART.27.be of info@art.27.be





