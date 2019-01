Concert met Onze Taal Christian Hennuy

24 januari 2019

14u48 0

Op zaterdag 26 januari om 20.30 uur brengt de Koninklijke Harmonie uit Kumtich, onder leiding van Guido Dreessen, in zaal Manege, aan het Sint-Jorisplein in Tienen, het concert ‘Anders …’ Het wordt muziek van Litouwen tot Spanje, van klassiek tot swing, met eigen vedetten en solisten op drum, klarinet en saxofoon. Deuren vanaf 19.30 uur. Reservatie 12 euro. Info: 0475/41. 73 .31 of secretaris@khotk.be