Concert met koperblazers Christian Hennuy

20 februari 2019

Op donderdag 21 februari van 19.30 uur tot 21 uur organiseert de ART-afdeling podiumkunsten in de Bachzaal van de academie aan de Grote Markt 3 in Tienen, een donderdagconcert “ ’t is al koper dat klinkt”. De leerlingen koper van de klassen van Cathy Penné, Kris Binon, Ronny Roofthooft en Stephan Jacobs, zetten hun beste beentje voor. Carl Vandoorne staat in voor pianobegeleiding. Het wordt een afwisselend programma van solo’s, duetten en optredens van nog grotere ensembles. Toegang gratis.