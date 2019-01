Concert met Adamo was voltreffer Christian Hennuy

07 januari 2019

00u30 0

In een overvolle zaal Manège, met bijna 900 aanwezige gasten, vond het 33ste nieuwjaarsconcert van de serviceclub Kiwanis Tienen Hageland plaats. Dit jaar met wederom een topaffiche, want niemand minder dan de 75-jarige Salvatore Adamo is naar Tienen gekomen voor een sfeervol concert van bijna 2,5 uur. Al zijn bekende liedjes passeerden de revue waarbij ‘Tombe la Neige, C’est ma vie, Inch’Allah, J’avais oublié que les Roses sont roses, Vous permettez Monsieur, en Mes mains sur tes Hanches’. Na het prachtige afsluitend lied ‘Les Filles du bord de Mer’, dat hij zo goed en meeslepend bracht met zijn gekende karakteristieke gebroken stem, volgde een lange staande ovatie. De opbrengst van dit concert is integraal bestemd voor het goede doel in het kader van de sociale werking van Kiwanis Tienen Hageland.