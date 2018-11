Concert met Adamo voor sociale werken Christian Hennuy

23 november 2018

Kiwanis Tienen Hageland organiseert op zaterdag 5 januari in zaal Manège een optreden van Salvatore Adamo. Onnodig om er nog op te reageren, want alles was in een minimum van tijd uitverkocht. De opbrengst gaat naar de sociale werking van de club, maar Kiwanis heeft nog andere activiteiten in petto, waarbij een champagneactie.

Wim Bergé stelde drie speciale activiteiten voor in het Witte Paard op de Grote Markt. “We richten ons vooral op jonge en kansarme kinderen. Zo steunen we op 2 december voor de 10de keer het Sinterklaasfeest van Jeugd en Plezier, waar Etienne Blondeau de bezieler van is. We zorgen ook al voor de vijfde keer op rij voor de bedeling van schoenen bij Bezorgd om Mensen (BOM). Dit gebeurt op zaterdag 1 december in de Slachthuisstraat. Een derde actie is onze champagneactie, die nu start, en waarmee we al onze sociale projecten steunen”. De afgevaardigden van BOM waren dankbaar voor de steun. Zo zijn er al meer dan 650 mensen ingeschreven voor nieuwe schoenen. Meer dan 700 mensen komen regelmatig eten afhalen bij BOM, drie dagen per week, en vanaf volgend jaar komt er via les Restos du Coeur nog een vierde dag bij. Voorzitter Erik Lerut van Kiwanis Tienen Hageland was kort bij de voorstelling van het 33ste nieuwjaarsconcert met Adamo, omdat het onmiddellijk uitverkocht was. “We kunnen maar 800 mensen in zaal Manège toelaten, en er was heel wat belangstelling ook vanuit het buitenland. Tickets van 45 euro en 100 euro voor VIP’s waren in een mum van tijd weg. Als er in Tienen een grotere zaal was konden we nog veel meer mensen aantrekken. Adamo brengt bij ons een show van tweeënhalf uur, zonder onderbreking. Een buitenkansje voor iedereen die erbij is, want Adamo treedt niet zoveel meer op.”