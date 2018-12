Concert ‘Hageland’ met MANdolinMan Christian Hennuy

01 december 2018

Op zaterdag 8 december om 20 uur is er in de Sint-Corneliuskapel aan de Kapelleblokstraat 3/7 in Breisem een concert met ‘Mandolinman & Ansatz Der Maschine’ . De snaarinstrumenten van MANdolinMAN en de elektronica van Ansatz Der Maschine verweven muzikaal erfgoed uit het Hageland tot een filmische en beklijvende voorstelling. Het eeuwenoude landschap van het Hageland met zijn verleden en mysteries komt opnieuw tot leven door hun muziek en de verhalen van het vertelcollectief ‘Fonkelvogel’. MANdolinMAN laat zich hierbij inspireren door muziekmanuscripten en oude liedboeken uit het Hageland. Tickets kosten 12 euro te bestellen via www.mandolinman.be