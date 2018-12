Comedy voor Komok Christian Hennuy

13 december 2018

14u36 0

Christophe Stienlet, Bas Birker, Jasper Posson en Joost Van Hyfte zorgen voor een grappige noot tijdens deze donkere periode voor de feestdagen, met ‘Comedy Tienen’ op zaterdag 15 december van 20 tot 23 uur in zaal Manège aan het Sint-Jorisplein. Kaarten in voorverkoop kosten 15 euro, aan de kassa 18 euro. Deze kunnen besteld worden via CC De Kruisboog of via overschrijving op rekening BE81 0018 2303 0124 met vermelding van naam en aantal personen. De opbrengst gaat bovendien integraal naar Komok vzw (Ouders Ondersteunen Kinderen met Kanker). Info: 016.80.56.96 of jill.brees@telenet.be