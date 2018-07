Combitickets Suikerrock zijn de deur uit 26 juli 2018

02u29 0 Tienen Het gaat hard voor Suikerrock. Gisteren gingen de laatste nog overgebleven combitickets voor het festival de deur uit.

Maar als u nu plots in paniek slaat omdat u geen optreden wilde missen, laat organisator Walter Kestens u dan geruststellen: "Er zijn nog altijd dagtickets voor de drie festivaldagen te koop", luidt het. "Die kan je nog altijd bestellen via de Suikerrock Ticketshop, of via ticketmaster.com." (VDT)