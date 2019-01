Combi Cursus ' Eerste Hulp ' bij Rode Kruis Christian Hennuy

07 januari 2019

17u08 1

Het Rode Kruis Tienen organiseert opnieuw een ‘Combi Cursus Eerste Hulp’. Zo’n cursus is een samengestelde cursus die bestaat uit de basis cursus ‘ Eerste Hulp ‘ en uit de vervolgcursus ‘Eerste Hulp Helper’. De eerste vier lessen leert de deelnemer hoe reageren in een noodsituatie en hoe gepast eerste hulp verlenen. Ook de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen komt aan bod. Tijdens de volgende vier lessen leren de cursisten verschillende aandoeningen en letsels verzorgen. Daarnaast ook het verfijnen van vaardigheden. Op het programma: kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen stelpen, omgaan met verslikking, breuken, verstuikingen en ontwrichtingen. Ook vergiftigingen en hoofd- en wervelletsels en de aanpak van een hartaanval of een beroerte. En uiteraard reanimeren. Iedereen, vanaf de leeftijd van 16 jaar mag deelnemen. Er worden 8 lessen van 3 uur gegeven aan de Esperantolaan 13 in Tienen, het lokaal van het Rode Kruis. Deelname is gratis en men kan vrijblijvend het handboek ‘Help! Eerste hulp voor iedereen’ en de oefenmap ‘Eerste hulp’ kopen. De lessen vinden plaats op 6, 13, 20 en 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart, telkens van 19 uur tot 22 uur. Op 3 april volgt een examen. Info: vorming@tienen.rodekruis.be, of www.rodekruis.be/tienen