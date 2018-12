Colours of Christmas Christian Hennuy

19 december 2018

Op zaterdag 22 december van 14 tot 15 uur is er in de kapel van de Broeders Alexianen, aan de Veldbornstraat ‘Colours of Christmas, door de Academie Regio Tienen (ART). Tijdens de ‘Colours of Christmas’ worden de drie kleuren van december in de muziek vertaald. Goud staat voor schittering, ochtendgloren en een nieuw begin, groen staat voor rust, verwondering en dankbaarheid en rood staat voor uitbundigheid, vuur en vreugdevolle expressie. Het wordt een echte kleurenwandeling. Dit concert wordt gebracht door de klassen van Ronny Roofthooft en Ann Willems, met Carl Vandoorne aan het klavier. De toegang is gratis. Info: 016/80.56.88