Clash tussen horeca en pop-ups oud College GEPLAAGDE HANDELAARS SPREKEN VAN BROODROOF VANESSA DEKEYZER

27 april 2018

02u26 0 Tienen Er is gerommel bij de Tiense horeca ontstaan naar aanleiding van de pop-ups in het leegstaande oude College. "De handel in het algemeen in Tienen heeft het al hard genoeg te verduren gekregen door al de werken, zonder die pop-ups. Ik vind dit gewoon broodroof", reageert Kathleen Gysemberg van brasserie Primavera.

Kathleen is zeker niet de enige handelaar die zich boos maakt. Op sociale media worden heel wat klachten geuit. Doelwit zijn de pop-upzaken in het oude College. Die krijgen tijdelijk onderdak in het schoolgebouw tot dit wordt afgebroken voor een woonproject. David Titeca kwam tot een akkoord met de eigenaar, het bisdom van Mechelen, om de uitbating tot in juni 2019 op zich te nemen.





"Naar ik verneem zullen er daar ook horecazaken opgestart worden, zoals een beach bar. Dat is heel nadelig voor de horeca op en rond de Grote Markt, die het al moeilijk genoeg heeft. Mensen kunnen hun geld namelijk maar één keer uitgeven", zegt een handelaarster. "In het centrum is er bovendien genoeg leegstand om die op te vullen met eventuele pop-ups."





Kathleen is het helemaal eens met deze visie. "Nu opent een kapper een beach bar met eten en drinken! Iedereen zou zich beter bij zijn leest houden. En stadsbestuur, sta zo'n dingen toch niet toe! Het is toch de bedoeling dat Tienen een heel jaar leeft!"





Net extra kosten

"Wij zouden niet in orde zouden zijn met een blackbox kassa, voedselveiligheid en personeel, maar dat is absoluut niet het geval", reageert Jan Schevenels, die op 15 juni de pintxos-, tapas-en wijnbar Pinco opent op de Collegesite. "Het woord broodroof wordt ook in de mond genomen, maar een lagere pop-up-huur wil niet meteen zeggen dat we minder kosten hebben. Integendeel, wij zitten in een oud schoolgebouw, waar we extra nutsvoorzieningen moeten leggen, een volledig nieuw interieur moeten voorzien en extra keuringen moeten laten doen! Hadden we de school dan moeten laten leegstaan? Nu krijg je door de samenwerking van vele creatieve mensen een gezellige plek in Tienen erbij!"





"Ik betreur de kritiek", reageert David Titeca, die in het Oude College een pop-up van Brouwerij Hoplinter mee uitbaat. "Het enige wat ik hier probeer te doen, is dynamiek in de stad te creëren en als er dynamiek is, kan iedereen daar van profiteren. Daarnaast is het de bedoeling om starters een kans te geven. Na een jaar kunnen zij hopelijk hun vleugels uitslaan en een definitieve zaak in het Tiense opstarten, wat de leegstand zeker zal verkleinen. Als er vanuit de lokale horeca iemand interesse heeft om hier ook een pop-up te openen, is die zeker nog welkom. Je moet wel snel zijn, want door het grote succes van het project zijn er nog maar twee ruimtes vrij."