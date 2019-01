Circus for a Smile en de Stadsakker ontvangen award van BNP Paribas vdt

25 januari 2019

Vandaag namen negen verenigingen uit Vlaams-Brabant een award van BNP Paribas Fortis Foundation in ontvangst. Deze awards werden voor het negende jaar op rij uitgereikt aan educatieve projecten van Belgische verenigingen die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden.

Circus Atelier Salto onder leiding van Tom Cools uit Tienen kreeg 10.000 euro voor het project Circus for a Smile, dat circuslessen voor kinderen en jongeren met een mentale of fysieke beperking organiseert in samenwerking met de Mediclowns en de vzw Kinderkanker. Zo kunnen ook zij een onvergetelijke tijd beleven en de artiest in zichzelf ontdekken.

RISO Vlaams-Brabant uit Kessel-Lo ontving voor het project van de Stadsakker Tienen 16.250 euro. Het concept bestaat uit een boer die op de Stadsakker verse groenten teelt zodat 200 gezinnen gezond kunnen koken. Aan die Stadsakker wil de vzw nu nog een educatief pakket en een ontmoetingsruimte met keuken toevoegen, zodat de gezinnen een plek hebben om in dialoog te gaan.