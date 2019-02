Cinema Tien met documentaire over fietsen Christian Hennuy

21 februari 2019



Op vrijdag 22 februari van 20 tot 21.30 uur wordt bij Cinema Tien, in Pand 10, het voormalige stationsbuffet, de docu ‘Why We Cycle’ vertoond in een organisatie van de Fietsersbond Tienen. De fiets wordt steeds populairder in de stad. Niet zo gek want de fiets is doorgaans het snelste vervoermiddel om van A naar B te komen. In deze documentaire wordt een rit gemaakt met gewone fietsers en specialisten uit verschillende disciplines. De gesprekken onthullen een aantal voor de hand liggende, maar ook verborgen effecten van fietsen op mensen, op samenlevingen en op de organisatie van steden. ‘Why We Cycle’ werd geregisseerd door Arne Gielen en Gertjan Hulster. Toegang gratis.