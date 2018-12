Cinema Tien brengt Ode aan J.M.H. Berckmans Christian Hennuy

12 december 2018

16u29 0

Jean-Marie Henri Berckmans (1953 - 2008) is één van de meest onderschatte en eigenzinnige schrijvers in Vlaanderen. Tien jaar na zijn overlijden blijft hij fascineren. J.M.H.’s notulist en vriend Geert Breës, dichter Frederik Lucien De Laere, biograaf Chris Ceustermans en cineast Wim Jammaer brengen een eerbetoon aan Berckmans onder de naam ‘Cinema Tien: Ode aan J.M.H. Berckmans’, op vrijdag 14 december van 20 tot 21.30 uur in Pand 10, het voormalige stationsbuffet. Vooreerst is er ‘Biotoop Zero’, een kortfilm van Wim Jammaer, die een brede kijk op het leven van J.M.H. Berckmans in de periode 1999-2002, geeft. Geert Breës leest voor uit de tekst: ‘Ouverture 1812, 5de bagatel’, terwijl Frederik Lucien De Laere het gedicht ‘Aarde aan Kromsky’ brengt. ‘De man die zijn snor in brand stak’, een documentaire van Wim Jammaer, leidt de kijker diep in de geniale geest van Berckmans. Chris Ceustermans vertelt tenslotte over het woelige schrijversbestaan van Berckmans.