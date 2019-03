Cinema Paradiso in Pand 10 Christian Hennuy

01 maart 2019

11u39 0

OpgewekTienen organiseert op zaterdag 2 maart om 20 uur de tweede avond van Cinema Paradiso met de klassieker ‘Daens’, in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen. De film duurt 134 minuten. Tijdens de pauze worden zoals in de goede oude tijd lekkere ijspralines voorzien. Wie graag ijspralines heeft geeft best vooraf een seintje via welkom@pand10.be . Er speelt een Tiens acteur mee in deze film. Hij vertolkt de rol van E.H. Jean-Baptist Ponnet, onderpastoor in de Grote Kerk in Aalst. Een bekende uitspraak van hem in de film is: ‘Ik word al jaren van Pontius naar Pilatus gestuurd.’ De eerste die weet wie deze Tiense acteur is, krijgt gratis ijspralines. De toegang is gratis.