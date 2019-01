Cinema Paradiso in Pand 10 Christian Hennuy

22 januari 2019

17u00 0

Uit nostalgie naar die oude degelijke Vlaamse films en feuilletons van uit de tijd dat het leven nog langzaam en eenvoudig was, is een nieuw initiatief geboren: Cinema Paradiso @Pand 10. Met filmvertoningen in Pand 10, het voormalige stationsbuffet. Op vrijdag 25 januari van 20 tot 22 uur wordt tijdens de eerste avond een aflevering vertoond van de vroeger waanzinnig populaire TV-reeks ‘Beschuldigde, sta op!’ Dat was een Vlaamse advocatenserie die van 1964 tot 1980 op de toenmalige BRT liep. In de serie werden fictieve en authentieke assisenprocessen nagespeeld. Destijds was het een van de populairste programma’s op de BRT. De aflevering waar het over gaat is ‘Moord op de Lareshoef’. De avond wordt afgesloten met een playlist van oldies uit de oorlogsjaren, iets vroeger dan de jaren ‘60, maar daarom niet minder nostalgisch. Toegang gratis.