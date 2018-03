Christophe Hendrickx, de kleinzoon van Louis Pans, nu op lijst Tienen Vooruit! 16 maart 2018

02u51 0 Tienen Christophe Hendrickx (45), de kleinzoon van de vroegere burgemeester van Kumtich, Louis Pans, gaat in de politiek.

Zijn naam zal verschijnen op de lijst van de nieuwe partij Tienen Vooruit! "Ik moet nu niet meteen burgemeester worden, daar is Jos Mombaers met zijn kennis de meest geschikte kandidaat voor, maar tegen een schepenambt zeg ik zeker geen 'nee'."





Louis Pans was eerst actief als gemeenteraadslid en later als burgemeester in zijn geliefde geboortedorp Kumtich. In 1976 werd Kumtich opgenomen in een fusie met Tienen, waarna Louis als schepen aangeduid werd. Wat later werd hij verkozen tot PVV-volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven.





Plaats geen belang

"Dat is dus een indrukwekkend palmares", zegt kleinzoon Christophe. "Hij was steeds een zeer gedreven man en constant in de weer met de politiek en met het verenigingsleven in Kumtich. Zo bracht hij de lokale voetbalclub in eerste provinciale en hij was voorzitter van de fanfare. Ook in het beroepsleven was hij succesvol. Hij runde samen met mijn oma Lea Vandeput Elektro Vandeput, de zaak die opgericht werd door mijn overgrootvader Guillaume en die ik vandaag nog steeds verderzet, en reisbureau Olympia Car en Olympia Travel."





Net als zijn opa groeide Christophe op in Kumtich, waar hij bij de plaatselijke voetbalclub U.S.G. Kumtich speelde. "De band met deze deelgemeente zal altijd blijven bestaan, maar ook met Tienen, waar ik handel drijf, heb ik een goede verstandhouding. Ik geloof in het potentieel van de stad, net als de gedreven ploeg van Tienen Vooruit! Veel mensen vragen me naar mijn plaats op de lijst, maar dat is binnen deze partij niet van belang, net als de kleur van de kandidaten. Ik wil gewoon mee Tienen vooruit helpen." (VDT)