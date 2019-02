Christine Vanbroeckhoven geeft lezing over Alzheimer Christian Hennuy

20 februari 2019

13u13 0

Op maandag 25 februari om 20 uur geeft prof. Christine Van Broeckhoven een lezing over ‘Alzheimer en dementie’ in het cultuurcentrum De Kruisboog in Tienen, in een organisatie van het Davidsfonds Tienen. In haar lezing spreekt professor Van Broeckhoven over de werking van de hersenen en het effect van het verouderen op geheugen en dementie. Ze legt uit wat de ziekte van Alzheimer is, hoe de ziekte verloopt en hoe nieuwe behandelingen worden ontwikkeld. Ze geeft inzicht in de verschillende risicofactoren die bijdragen tot het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, zoals genetica maar ook levensstijl. In de groep 65plus sterft één op drie met dementie. Professor Christine Van Broeckhoven en haar team zetten zich dagelijks in om dementie beter te begrijpen. Ze zoeken naar de oorzaken van dementie, trachten het ziekteproces te begrijpen en dragen bij tot het ontwikkelen van behandelingen en medicatie. Info: 0479/54.11.72 of meyvis-claes@skynet.be