Chris Michel over conflicten in Centraal-Afrika

07 maart 2019

Op donderdag 21 maart om 13.30 uur geeft Chris Michel een boeiende lezing in de Polyvalente Zaal van het Vrijetijdscentrum CC De Kruisboog in Tienen, in een organisatie van Neos Tienen. ‘De gevolgen van conflicten op de samenleving in Centraal-Afrika,’ zo luidt de titel van de uiteenzetting. Vanaf 13.30 uur worden de toehoorders onthaald met koffie en zoetigheid.

Hoegaardier Chris Michel , journalist en documentairemaker, verliet zijn geboortedorp in 1989, werkte eerst bij de VTM-nieuwsdienst, en sinds enkele jaren freelance voor de VRT en de Nederlandse NOS. Toch is hij altijd actief gebleven in het Hoegaardse verenigingsleven en woont hij nu al geruime tijd weer in de Paradijshoeve in Hoegaarden. Chris ziet Centraal-Afrika al decennia als een conflictgebied. Maar hij ontmoette er ook prachtige mensen, zag paradijselijke landschappen en een grote rijkdom aan vruchtbare bodem en grondstoffen. Maar daardoor is zowat de hele wereld is geïnteresseerd in dat goud, olie, diamant, kobalt, coltan… De lokale bevolking heeft er meestal weinig aan. Sinds het einde van de jaren ’80 reist Chris voor zijn tv-reportages door Congo, Oeganda, Soedan, Rwanda, Burundi, Botswana… Hij besteedde vooral aandacht aan de problemen van de gewone mensen. De gevolgen die de bevolking draagt van de conflicten die in hun land worden uitgevochten omwille van de bodemrijkdommen. Hij vertelt uit persoonlijke ervaringen en toont vele fragmenten uit zijn tv-reportages. Deelname aan deze activiteit kost 15 euro voor niet-leden van Neos, en 10 euro voor leden, te storten voor 13 maart op rek. nr BE42 7765 9590 5554 van Neos Tienen, met vermelding ‘Michel’. Info: 0477/40.09.50 of miel.mattheus@skynet.be