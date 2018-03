Chiryaku Dojo Belgium richt cursus zelfverdediging voor vrouwen in 08 maart 2018

Chiryaku Dojo Belgium vzw richt een cursus zelfverdediging exclusief voor vrouwen in. Er worden technieken uit het Japanse jiujitsu aangeleerd. Die kunnen van pas komen bij aanranding, beroving, wurging en mesaanvallen.





Alleen meisjes ( vanaf 14 jaar) en vrouwen zijn toegelaten . Er wordt getraind op matten. De lessen vinden plaats in de omnisportzaal van sportcentrum Houtemveld.





"We starten onze eerste les op vrijdag 30 maart, van 20 tot 21.30 uur. Dames kunnen inschrijven voor 8 lessen, maar doen dit best zo snel mogelijk, want de plaatsen zijn beperkt", aldus Filip Poffé, van Chiryaku Dojo. Inschrijving: info@genbukan.eu.





