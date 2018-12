Cheque voor ’t Prieeltje Christian Hennuy

16 december 2018

De organisatoren van de Hakendoverse feesten overhandigden aan de verantwoordelijken van ’t Prieeltje een cheque van 500 euro.‘t Prieeltje is een kleinschalig dagverblijf voor (nog) niet schoolgaande, mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen. Ze zijn welkom van 0 tot 21 jaar. In augustus vonden de eerste Hakendoverse feesten plaats. Michel Lenaerts, Robbe Hendryckx en Kristof Verbiest kwamen op de kerstmarkt van ’t Prieeltje hun cheque overhandigen. “Op onze feesten hadden we een rommelmarkt, een optreden van groepjes en uiteraard ook opbrengst van sponsoring. Een deel hebben we weggelegd voor de organisatie van de Hakendoverse feesten op 3 augustus 2019, maar dan bleef er nog geld over om aan ’t Prieeltje te schenken”.