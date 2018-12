Chelsey en haar team zamelden op één maand tijd maar liefst 4.000 kilo dopjes in. Vanessa Dekeyzer

11 december 2018

10u42 0 Tienen Chelsey Van Moorleghem (20) uit Grimde bij Tienen wacht sinds anderhalf jaar op een blindengeleidehond, maar de wachtlijst is lang. Om die helpen in te korten, startte mama Pascale Coenen in november een dopjesactie op, aansluitend op de sorteermarathon van De Warmste Week van Stu Bru voor de opleiding van een blindengeleidehond. De actie werd massaal gedeeld op sociale media en leverde maar liefst 4.000 kilo dopjes op.

Chelsey kwam vanochtend zelf de grote hoeveel zakken met dopjes mee tellen voor ze op transport naar Brussel gingen. “Ik ben geboren met het zeldzame Peters Anomalie, een oogafwijking met vertroebeld hoornvlies”, vertelt de jongedame zelf. “Tot mijn eerste verjaardag kon ik alleen maar licht zien, maar stilaan verbeterde mijn gezichtsvermogen opnieuw tot 25 procent. Helaas is dat percentage teruggevallen naar tien procent en wordt het zicht waziger en waziger. Vandaar dat ik op de wachtlijst sta voor een blindengeleidehond.”

De opleiding van zo’n hond kost heel wat geld. Een belangrijke bron van inkomsten hiervoor is de dopjesinzameling. De dopjes worden verkocht aan een recyclagebedrijf die ze verwerkt tot nieuwe materialen. Voor de opleiding van één hond, moeten er wel 35.000 kilogram dopjes ingezameld worden. En dat is het doel van de sorteermarathon ‘Ternatdoptmee’, die dit weekend wordt afgesloten. Na de telling zal blijven of het doel al dan niet behaald is.

Vanuit het Tiense vertrok vanochtend alvast 4.000 kilo dopjes naar Ternat. “Het afgelopen jaar konden twintig blindengeleidehonden aan een baasje gelinkt worden. Helaas is Chelsey nog niet onder de gelukkigen”, zegt mama Pascale. “Maar aan diegenen, die nog op de wachtlijst staan, werd gevraagd om mee dopjes in te zamelen. Via sociale media hebben we dan een oproep gedaan.”

En die oproep werd opgepikt door Nancy Beelen uit Hakendover. Zij gooide zich voor de volle honderd procent in de strijd samen met Danny Puyneers (Tienen Plus). “Het is ongelofelijk hoeveel mensen we hebben kunnen motiveren om hun dopjes niet weg te gooien en deze voor ons te bewaren”, klinkt het. “We zijn veel gaan ophalen bij mensen thuis, maar anderen brachten de dopjes spontaan naar ons toe of stuurden ze per post op. Zelfs mensen van buiten de regio, bijvoorbeeld uit Heusden-Zolder, kwamen met hun buit naar ons. En ook verenigingen, zoals Stekelbees Wommersom, leverden enorme inspanningen.”

Alles werd verzameld in een stockageruimte van Danny in Vissenaken. Daar werden vanochtend vroeg de zakken geteld. Maar liefst 100 stuks belandden in de vrachtwagen van Danny. “Nu breng ik die rechtstreeks naar Ternat”, aldus Danny. “Hopelijk wordt de doelstelling van 35.000 kilo dopjes behaald!”

Dat hoopt ook Chelsey, die dan misschien wat sneller een blindengeleidehond kan krijgen. “Het zou me een heel eind verder kunnen helpen in het zelfstandig zijn. Ik zou me ook veiliger voelen en tegelijk maakt het dat ik weer wat socialer kan zijn. Vandaag gebruik ik bij verplaatsingen steeds mijn voelstok, maar dan nog voel ik mij onzeker. Mijn mama gaat dus steeds mee op stap. Maar als 20-jarige wil je ook wel eens zelfstandig op stap gaan (lacht). Ik wil alvast alle mensen, die ons bij de actie geholpen hebben, en de meewerkende ophaalpunten,van harte bedanken!”