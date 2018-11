Chauffeur onder invloed van drank veroorzaakt ongeval op E40 Stefan Van de Weyer

18 november 2018

10u55 0 Tienen Op de E40 in de richting van Brussel ter hoogte van Tienen reed zondagochtend rond 5.10 uur een chauffeur een andere wagen aan. Een ademtest wees uit dat de brokkenmaker gedronken had, zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden.

Een bestuurder van Nederlandse nationaliteit maakte een inschattingsfout en veroorzaakte zo de aanrijding. Door de botsing was er enkel sprake van materiële schade, beide wagens werden getakeld. Gezien het vroege uur was de verkeershinder relatief beperkt. De federale wegpolitie van Bertem stelde het ongeval vast en trok het rijbewijs van de geïntoxiceerde chauffeur zes uren in.