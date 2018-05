Charterdag onderwijs Tienen 18 mei 2018

In oktober 2015 ondertekenden verschillende Tiense onderwijspartners een charter waarin ze beloofden zich in te zetten voor gelijke kansen voor alle leerlingen.





Vandaag, vrijdag 18/5, komen de partners opnieuw samen in het Sociaal Huis in Tienen om te bekijken hoe scholen en partners gewerkt hebben rond het charter en om de huidige situatie te bespreken.





Op deze charterdag worden sprekers uitgenodigd om te inspireren en toe te lichten hoe andere steden met de uitdagingen zijn omgegaan.





