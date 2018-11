Charlotte Vanlangenaker wint jeugdprijs Christian Hennuy

24 november 2018

De jeugdprijs meisjes - 18 jaar ging dit jaar in Tienen naar Charlotte Vanlangenaker van Racing Club Tienen Atletiek, die zowel in het polsstokspringen als het discuswerpen uitmuntend is. De 8-jarige Elise Bergé, van de Rolschaats en Skeelerclub kreeg een trofee voor de - 12-jarigen. Andere genomineerden waren: Ayko Van Steen, Yinthe Van Steen, Diana Avalos Llerena, Jitske Lauwers, Kira Tomcsik, Maite Pardon, Niene Dewaelheyns (allen Tiense Zwemmers), Emma Ward (tennis), en Kiona Crabbé (wielrennen en veldcross). Deze laatste neemt dit weekend met de dames elite deel aan de wereldbekercross veldrijden in Koksijde.