Centrum is aan het vergroenen (maar niet helemaal volgens plan) PESTICIDENVERBOD GEEFT ONKRUID EN GRAS VRIJ SPEL VANESSA DEKEYZER

02u27 0 Bollen Op heel wat plaatsen in het centrum, zoals hier op de Veemarkt, groeit het gras tussen de stenen door. Tienen De stad Tienen wil graag inzetten op vergroening in het centrum. Op sommige plaatsen, zoals op de Veemarkt, slaagt men daar duidelijk in, al is dat waarschijnlijk niet de vergroening die het bestuur op het oog had. Gras groeit weelderig tussen de stenen door. Het pesticidenverbod is hier de boosdoener.

"Een aangename stad begint in eerste instantie met een propere stad", reageert uitbater van De Gouden Schaar op de Veemarkt, Bart Debbaut. "Een stad waar afval tijdig wordt opgehaald, waar burgers en handelaars hun verantwoordelijkheid nemen om hun stoep proper te houden, en waar de stad er voor zorgt dat de straten en pleinen er piekfijn verzorgd bijliggen. Dat tussen de kasseien zomaar gras mag groeien, is daar geen goed voorbeeld van. Los van de 'groene' gedachtengang komt het in mijn ogen slordig en onverzorgd over. De perceptie is bijzonder belangrijk in de tevredenheid van een inwoner of klant. Als de stad er onverzorgd en troosteloos bijligt, straalt dat ook af op de gemoedsstemming van de consument."





"Tot in 2015 werd er inderdaad nog 'gesproeid' in het centrum en op de centrale begraafplaats", zegt schepen van Leefmilieu Tom Roovers (Groen).





Bollen Op heel wat plaatsen in het centrum, zoals hier op de Veemarkt, groeit het gras tussen de stenen door.

Gesloten voegen

"Met het algemeen verbod op pesticiden is dit verleden tijd. Waar er open voegen zijn in een bestrating, kan er dus begroeiing optreden. In een handelscentrum is dit minder gewenst en daarom zal de Grote Markt voorzien worden van gesloten voegen, behalve in de kerktuin, waar er wel met open voegen zal gewerkt worden en waar gras in de voegen net de bedoeling is. In het proefvak aan de Heldensquare is dit duidelijk te zien."





Op de plaatsen waar er geen voegbegroeiing wenselijk is, moet dit door vegen, branden en stomen tegengegaan worden. Maar op de Veemarkt is dat al lang niet gebeurd. "Ik weet dat een van de veegmachines heel lang in herstelling geweest is", aldus schepen Roovers. Dat bevestigt ook Michel Tuteleers, hoofd van de technische dienst. "Eén veegwagen is inderdaad geruime tijd buiten gebruik geweest vanwege een revisie van de motor. Sinds 19 december is deze terug operationeel. Bovendien werden er nog twee kleine onkruidveegmachines aangekocht. Deze zijn van midden november operatoneel."