Celstraf voor misbruik van vrouw met mentale beperking SVDL

13 december 2018

09u41 0 Tienen De Leuvense strafrechter veroordeelde een vijftiger uit Tienen tot zes maanden cel. Hij kreeg deze straf omdat hij tussen begin januari en 21 oktober 2016 in Tienen een vrouw met een mentale beperking had verkracht, door haar te vingeren, en haar had aangerand. Ze durfde geen weerwerk te bieden omdat ze angst had van de man.

Het slachtoffer kende de man al enkele jaren, ze kwam steeds bij hem thuis waar hij muziek voor haar downloadde en op haar computer kopieerde. Opeens kwam hij op de proppen met oververliefde gevoelens waar de vrouw, die begeleid samenwoonde en in een beschutte werkplaats te werk was gesteld, geen antwoord op had. Ze durfde hem niet afwijzen omdat ze angst had dat hij geweld tegen haar ging gebruiken. Hij kuste haar ondermeer op de mond, wreef over haar benen en vingerde haar. Ze liet hem doen, maar beantwoordde zijn lust niet terwijl hij seks bleef eisen. Ze moest zich enkele keren uitkleden en hij ging naakt op haar liggen. Opeens was de maat vol en wou ze hem nooit meer zien.

“Hij drong zich seksueel op streefde daarbij de bevrediging van de eigen seksuele driften na. Dit deed hij zonder rekening te houden met haar en met het gegeven of ze seksuele betrekkingen wou. Dergelijk gedrag is ontoelaatbaar”, oordeelde de rechtbank.

Buiten de celstraf werd hij nog voor de duur van vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.