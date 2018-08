Celstraf voor agressieve man gevorderd 10 augustus 2018

Op de Leuvense strafrechtbank werd bij verstek zes maanden cel en een boete gevorderd voor een veertiger uit Tienen. Hij had op 12 april 2017 zijn vrouw thuis slagen gegeven. Hij ontkende dit, maar de verwondingen aan zijn handen hadden het geweld verraden.





De man stuurde zijn kat naar de zitting. "Hij ontkende de slagen aan zijn partner. Echter gezien de getuigenissen van het slachtoffer en een buurtbewoner die het allemaal zag gebeuren, het medische dossier omtrent de blessures en de verwondingen aan beide handen van de beklaagde is alles duidelijk. Ik vraag zes maanden cel en 800 euro boete voor dit geweld", aldus het openbaar ministerie. Dit vonnis is bekend op 5 september. (SVDL)