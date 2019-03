CD&V Tienen zet zijn sterke vrouwen in bij

komende verkiezingen vdt

27 maart 2019

17u18 0 Tienen Zaterdag 16 maart maakte Koen Geens en Peter Van Rompuy in het stadion van OHL de CD&V lijsten voor de verkiezingen van respectievelijke de Kamer en het Vlaams Parlement bekend.

Bij de komende Vlaamse en federale verkiezingen schuift CD&V Tienen niet enkel vaste waarde burgemeester Katrien Partyka naar voor, maar ook jongste gemeenteraadslid Nicky Martens zal op zondag 26 terug te vinden zijn op een verkiezingslijst.

Girlpower

Burgemeester en Vlaams parlementslid Katrien Partyka verdedigt vanop de derde plaats op de lijst van het Vlaams parlement haar zetel in het Vlaams parlement. Naast het verdedigen van de belangen van Tienen zette ze zich onder meer in voor dossiers rond sociaal wonen. “Als burgemeester wil ik in Brussel verder de belangen van Tienen en onze hele regio verdedigen. Ik ben heel trots dat ik samen met jong Tiens talent Nicky Martens campagne kan voeren. Van girlpower gesproken!”, aldus Katrien Partyka

Van op plaats 9 van de Kamerlijst zet Nicky Martens, met 24 jaar het jongste gemeenteraadslid en recent nog verkozen tot Tiense jongere van 2018, haar eerste stappen in de nationale politiek. “Met mijn kandidatuur wil ik in de eerste plaats de partij steunen zodat ze haar beleid van evenwichten en oplossingen verder kan realiseren. Daarnaast hoop ik op een leerrijke ervaring. De focus voor de komende periode van CD&V nationaal op levenskwaliteit is iets wat dicht aansluit op mijn eigen visie”, besluit Nicky Martens.